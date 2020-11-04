В Белоруссии завел дела против администраторов Telegram-канала Nexта

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Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении создателей оппозиционных Telegram-каналов Степана Путилы и Романа Протасевича, где находятся призывы к несанкционированным мероприятиям.

По данным СК Белоруссии, им предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Также открыто дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

В ходе изучения информации, размещенной в указанных Telegram-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, — говорится в сообщении белорусского ведомства.

Также к материалам дела приобщены итоги психолингвистической экспертизы, которую провели эксперты ГКСЭ. В СК отметили, что полученные результаты «подтверждают выводы следствия».

Сейчас Путило и Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Ранее NEWS.ru писал, что инженер одной из телекоммуникационных компаний Белоруссии задержан в Минске. Мужчину подозревают в том, что он опубликовал в Интернете личные данные сотрудников правоохранительных органов.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Выходящие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.