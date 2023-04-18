В Белоруссии захотели запретить соцопросы без аккредитации Министр Белоруссии Перцов рассказал о запрещающем распространение соцопросов законопроекте

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В парламенте Белоруссии представили законопроект, который запретит распространение результатов проведенных без аккредитации соцопросов, рассказал министр информации республики Владимир Перцов. Он пояснил, что законопроект «Об изменении закона Белоруссии „О средствах массовой информации“» необходим для защиты прав граждан, пишет EADaily.

Для защиты прав граждан от противоправных проявлений предлагается запретить распространение результатов опросов общественного мнения, относящегося к политической ситуации в стране, <...> проведенных без получения соответствующей аккредитации, — заявил глава ведомства.

В рамках инициативы также планируется определить особенности функционирования СМИ и правовой статус их владельцев. При принятии законопроекта будет расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации и ограничения доступа к сайту новостного агрегатора. В документе также уточняется право регулировать деятельность иностранных СМИ на территории Белоруссии и применять к ним меры.

Суд Московского района Минска ранее приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева к 1,5 года лишения свободы за участие в несанкционированных акциях после выборов 2020 года. В соответствии с решением суда Дмитриев должен отбывать наказание в колонии общего режима.