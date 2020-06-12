В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка

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Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что по делу Белгазпромбанка задержаны заместители главы банка, руководители разного уровня и представители коммерческих структур.

Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур — в основном бывшие сотрудники банка, — цитирует агентство БелТА Тертеля.

Он уточнил, что в настоящее время по уголовному делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек. Уголовное дело возбуждено по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путём.

В настоящее время у нас имеются убедительные доказательства причастности Бабарико к данной противоправной деятельности, — подчеркнул Тертель.

Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял баллотирующийся сейчас в президенты республики Виктор Бабарико.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках дела Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек». Он уточнил, что когда их «отправили на нары», они «всё рассказали», за два часа принесли $14 тысяч, потом ещё $600 или $800 тысяч, слитки золота и картины, попросив их не трогать.

Обыски в главном офисе Белгазпромбанка в Минске могут быть элементом давления на Виктора Бабарико. Он является фаворитом предвыборной гонки, причём его популярность в данный момент в десять раз выше, чем у Лукашенко.