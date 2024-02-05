В Белоруссии задержали россиянина за попытку обмена фальшивых $30 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Белоруссии задержала россиянина, пытавшегося обменять $30,6 тысячи на валюту республики, сообщили ТАСС в Государственном комитете судебных экспертиз Белоруссии. По данным агентства, гражданин РФ прибыл в республику, чтобы купить легковое авто.

В одном из отделений банка в городе Слоним (Гродненская область) при обмене на белорусские рубли 306 банкнот по $100, вызвавших сомнение в подлинности у кассира, сотрудниками милиции был задержан гражданин Российской Федерации, который прибыл в Республику Беларусь для приобретения легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

По информации комитета, у подозреваемого также нашли и изъяли 393 банкноты по $100, деньги отправили на экспертизу. Сам молодой человек рассказал, что средства приобретались в банках на территории России. Эксперты обратили внимание на высокое качество изготовления фальшивых американских долларов, ранее подобные подделки на территории республики не встречались.

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