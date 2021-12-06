В Белоруссии задержали пятерых подозреваемых в попытке теракта

Белорусские правоохранители задержали группу из пяти человек, бросивших коктейль Молотова в здание милиции. Инцидент произошёл в августе. В отношении них возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, говорится в официальном Telegram-канале МВД страны

В состав преступной группы входили не менее пяти человек, в том числе неоднократно судимые. Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти, — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что ночью 16 августа сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД Минска обнаружили горящий предмет на прилегающей территории. Милиционеры оперативно потушили возгорание и вызвали следственно-оперативную группу. По заключению экспертов, в ёмкости находился бензин.

Также сообщается, что подозреваемые являлись активными участниками одного из деструктивных Telegram-каналов и снимали свои акции на видео за денежное вознаграждение. Перед преступлениями они проводили рекогносцировку, наблюдали за объектами и принимали меры конспирации. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержаны 11 человек, которые размещали в мессенджерах и социальных сетях кощунственные и циничные высказывания в адрес двух российских военнослужащих, погибших во врeмя совместных учений двух стран. В МВД заявили, что по большей части правонарушители — это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые. Они признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь за разжигание социальной вражды и розни.