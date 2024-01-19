В Белоруссии задержали прятавшего в лесу беспилотники агента СБУ В Белоруссии задержали агента СБУ после передачи через границу оружия и БПЛА

Фото: МО Украины

В Белоруссии задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб переправлял через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники, сообщил государственный телеканал «Беларусь 1». Уточняется, что мужчина оборудовал схроны в лесу, затем переправлял свертки. Мужчина помещен в СИЗО.

Также он завербовал двух белорусских граждан. Они на территории страны позднее выполняли поручения украинских спецслужб.

Ранее в СБУ сообщили, что прослушка, обнаруженная в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, могла быть имитацией. Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун отметил, что проверка помещения не выявила ни средств записи, ни элементов питания. Кроме того, организовать прослушку заседаний Залужного априори невозможно, поскольку в помещениях есть аппаратура, которая блокирует все записывающие и видеоустройства, подчеркнул Ягун.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что власти Украины усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в РФ. По его словам, российские контрразведчики успешно выявляют шпионов.