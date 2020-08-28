В Белоруссии задержали почти три десятка протестующих

https://static.news.ru/photo/c60380fe-eaa8-11ea-aa9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В Белоруссии в протестных акциях 29 августа участвовали свыше восьми с половиной тысяч человек. Силовики задержали 29 демонстрантов.

В МВД республики отметили, что протесты проходили в столице, Минской, Витебской и Гомельской областях — всего в 24 населённых пунктах. В частности, в Минске по городским улицам сначала проехали около двух сотен мотоциклистов, затем около 100 велосипедистов, а также прошёл так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, в котором участвовали около четырёх тысяч человек.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 35 нарушений законодательства о проведении массовых мероприятий, сообщается на сайте ведомства.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция требует проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что на акции протеста в Минске задержали нескольких журналистов. Речь идёт о сотрудниках «Радио Свобода», а также местного телеканала «Белсат».