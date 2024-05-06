В Белоруссии задержали четырех человек по делу о вербовке Киевом подростков

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Четыре жителя Белоруссии были задержаны в рамках уголовного дела о вербовке Киевом подростков, сообщил РИА Новости министр иностранных дел республики Сергей Алейник. По его словам, подобные действия вдвойне антигуманны, так как они совершаются в отношении детей. Подобная вербовочная деятельность незаконна с точки зрения как международного права, так и национального законодательства большинства государств, указал глава МИД.

Буквально недавно была выявлена группа студентов, которые были завербованы спецслужбами Украины для подготовки и совершения террористических актов. И, естественно, сейчас этому дается соответствующая уголовно-процессуальная оценка. Ведутся следственные действия, — заявил Алейник.

Практически во всех государствах мира наемничество считается незаконной деятельностью, добавил министр. По его словам, в данном случае речь идет именно о нем.

Психолог Константин Ульяновский ранее рассказал, что вербовка детей для совершения терактов проводится плавно. По его словам, преступники очень редко пишут прямым текстом, хочет ли несовершеннолетний поучаствовать в террористическом акте: они стараются сделать так, чтобы ребенок не успел осознать происходящее.