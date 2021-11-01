В Белоруссии заблокировали доступ к сайту Regnum

Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса Regnum.ru и ряда других информационных сайтов. В их отношении ранее были приняты решения об ограничении доступа, сообщается на сайте министерства.
Как говорится в сообщении, Мининформ
В конце прошлой недели белорусские интернет-провайдеры при попытке открыть сайт российского информационного агентства Regnum начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации и закона о СМИ.
Ранее власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка Министерства информации об ограничении доступа к сайту. Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle был открыт.