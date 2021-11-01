В Белоруссии заблокировали доступ к сайту Regnum

Мининформ Белоруссии сообщил, что инициировал блокировку в стране интернет-ресурса Regnum.ru и ряда других информационных сайтов. В их отношении ранее были приняты решения об ограничении доступа, сообщается на сайте министерства.

Как говорится в сообщении, Мининформ направил очередные уведомления о включении ряда интернет-ресурсов в список ограниченного доступа. В их число входит сайт «Еврорадио», сайт информагентства Regnum, сайт телеканала «Белсат», а также сайт незарегистрированного правозащитного центра «Весна» и сайт белорусской службы «Радио Свобода» (объявлено в России иностранным агентом).

В конце прошлой недели белорусские интернет-провайдеры при попытке открыть сайт российского информационного агентства Regnum начали выдавать сообщение, что доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации и закона о СМИ.

Ранее власти Белоруссии ограничили доступ к сайту немецкой медиакомпании Deutsche Welle. В четверг, 28 октября, сайт не открывался, вместо этого появлялась стандартная заглушка Министерства информации об ограничении доступа к сайту. Вместе с тем пользователям услуги передачи данных мобильных операторов доступ к сайту Deutsche Welle был открыт.