В Белоруссии заблокировали доступ к сайту «Комсомольской правды»

В Белоруссии заблокирован доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси». Как говорится в сообщении интернет-оператора при попытке открыть сайт, это сделано на основании решения Министерства информации.

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — отмечается в сообщении крупнейшего интернет-провайдера страны «Белтелеком».

Как отмечает портал «Главный региональный», накануне издание опубликовало материал, посвящённый погибшему в перестрелке с силовиками Андрею Зельцеру. Материал был основан на беседах со знакомыми погибшего и содержал положительные отзывы о нём.

Ранее в Минске погиб сотрудник КГБ Белоруссии, вместе с коллегами проводивший специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир жилого дома особо опасный преступник открыл огонь на поражение и смертельно ранил силовика. Ответным огнём стрелка убили: впоследствии сообщалось, что нападавшего звали Андрей Зельцер и он работал в крупнейшей IT-компании страны EPAM Systems.