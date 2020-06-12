В Белоруссии за сутки выявили 721 случай коронавируса

https://static.news.ru/photo/09bcabb8-ad6e-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки среди жителей Белоруссии выросло на 721 до 53 241. За этот период умерли ещё пять человек, таким образом за весь период пандемии в стране болезнь закончилась летальным исходом для 303 пациентов. Об этом собщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

53 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 714 324 теста, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ведомстве отметили также, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Глава Минздрава Белоруссии отметил ранее, что что ситуация с уровнем заболеваемости COVID-19 сейчас развернулась в положительную сторону, а рост заболеваемости за сутки снизился до 700. Об улучшении эпидемиологической ситуации в стране заявил и белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая. Но потом он отметил, что системе здравоохранения необходимо готовиться ко второй волне пандемии.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель ВОЗ назвал серьёзной ситуацию с COVID-19 в Белоруссии.