В Белоруссии за два дня задержали почти 500 сторонников оппозиции

https://static.news.ru/photo/0b359d9c-8fa4-11eb-8c63-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники белорусских правоохранительных органов продолжают пресекать деятельность граждан, поддерживающих оппозицию. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 500 человек за два дня.

В организации рассказали, что, по информации на утро 28 марта, за предыдущий день зафиксировано не менее 245 случаев. Аналогичная цифра наблюдалась и чуть ранее, 25 марта.

Таким образом, за два дня задержали около 500 человек, из них порядка 400 — в Минске, — говорится в сообщении.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что в субботу, 27 марта, силовики Белоруссии не зафиксировали ни одного массового мероприятия в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД государства Ольга Чемоданова.

По официальным данным, протестная активность в РБ «приближена к нулю». При этом она рассказала о «малочисленных группах» с «незарегистрированной символикой» (бело-красно-белыми историческими флагами Белоруссии, которые использует оппозиция). Некоторых активистов доставили в правоохранительные органы.