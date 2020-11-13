В Белоруссии выявлено 1248 новых случаев инфицирования коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a2a19a78-267c-11eb-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19. 14 ноября его зафиксировали у 1248 человек, ещё шестеро умерли.

Всего за время пандемии в стране заболели 111,6 тысячи человек. Из них выздоровели более 94 тысяч, ещё 1039 пациента скончались, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минздрава республики.

Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех умерших помимо коронавируса обнаружен ряд хронических заболеваний. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167, что на тот момент было рекордом.

По последним данным статистики коронавируса в мире на 14 ноября 2020 года, лабораторно подтверждено 53 747 063 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 37 430 277, умерли от коронавируса — 1 309 820 человек. По последним данным, в мире за сутки количество заболевших COVID-19 стало больше на 606 497 человек, выздоровело 222 872 человека, скончались 9025.

Ранее NEWS.ru писал, что Госпогранкомитет Белоруссии призвал жителей не покидать страну из-за пандемии. В ведомстве подчеркнули, что власти делают всё возможное для предотвращения дальнейшего распространения заболевания.