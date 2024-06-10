В Белоруссии высказались об угрозе от ядерных учений с Россией Минобороны Белоруссии: ядерные учения с Россией не угрожают другим странам

Фото: МО Белоруссии

Совместные ядерные учения России и Белоруссии не создают угрозу для других стран, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, его слова приводит пресс-служба ведомства. Он подчеркнул, что Минск не преследует цель создать напряженность в вопросах обеспечения региональной безопасности.

У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо, — заявил Хренин.

Глава белорусского ведомства подчеркнул, что совместные с Россией учения по подготовке к применению ядерного оружия являются плановыми. По словам Хренина, они проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности государств.

Ранее Минобороны России сообщило о старте первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Мероприятия проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ.

Позднее Министерство обороны РФ опубликовало видео с первого этапа учений, проходящих в Южном военном округе. В ролике видно перемещение колонны боевых машин и военнослужащих.