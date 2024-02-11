В Белоруссии высказались об отказе российских хоккеистов от наград Сенатор Басков заявил о недопустимости отказа российских хоккеистов от наград

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Поведение российских хоккеистов, отказавшихся от награждения после финала юниорского турнира «Кубок Будущего — 2024», недопустимо, считает сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков. По его мнению, такое решение противоречит «дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами», передает «Чемпионат».

Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны еще только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами. Что-то можно списать на неопытность и эмоции, горячую кровь, ведь умение достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки — целое искусство, и им эта сборная России пока не овладела, — подчеркнул собеседник портала.

Басков отметил, что воспитание хоккеиста заключается не только во владении клюшкой, но и в формировании правильных ценностей и ориентиров. Это особенно важно в нынешних политических условиях в спорте, пояснил сенатор.

Ранее игроки юниорской сборной России по хоккею (U-18) демонстративно отказались от призов после проигрыша команде Белоруссии. Спортсмены оказались недовольны судейством финала Кубка Будущего — 2024 в Минске, который завершился победой белорусской сборной (5:6 ОТ). Уточняется, что в овертайме встречи после победного гола белорусов вратарь сборной России Петр Андреянов обращался к арбитру за видеопросмотром спорного эпизода, однако ему было отказано. До этого судьи проигнорировали подножку на российском игроке.