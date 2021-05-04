В Белоруссии вынесли приговор сторонникам Тихановской

https://static.news.ru/photo/3cfaefca-ace2-11eb-8fb5-96000091f725_660.jpg Фото: Прокуратура Партизанского района г.Минска

Суд в Гомеле вынес обвинительный приговор четырём сторонникам бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.

Согласно данным ведомства, рассматривалось дело в отношении доверенного лица и трёх членов инициативной группы Тихановской. На основании представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля приговорил их к шести годам лишения свободы.

При этом 53-летнему жителю за счёт преступления, предусмотренного статьёй 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии усиленного режима, а женщина — в колонии общего режима.

Сторонники Тихановской обвинялись в приготовлении к участию в массовых беспорядках и к захвату зданий и сооружений группой лиц по предварительному сговору. Также доверенному лицу инкриминировано публичное оскорбление представителей власти, которые выполняли служебные обязанности. Обвиняемые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что в ближайшее время санкции в отношении Белоруссии могут быть в очередной раз расширены.