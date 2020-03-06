Минский областной суд вынес приговор одному из участников «слуцкой банды» — расстрел.
В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры «слуцкой банде». 29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу, — говорится в сообщении.
Всего по судебному делу проходило трое жителей из Слуцкого района. Их обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.
Судья Минского областного суда назначил то наказание, которое запрашивал гособвинитель, — добавили правозащитники.
NEWS.ru писал в июне 2019 года, что ЕС призвал Белоруссию объявить мораторий на смертную казнь. Поводом стало очередное приведение в исполнение вынесенного в стране смертного приговора.
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