https://static.news.ru/photo/3d16cdec-5fb0-11ea-babf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минский областной суд вынес приговор одному из участников «слуцкой банды» — расстрел.

В пятницу, 6 марта, Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры «слуцкой банде». 29-летний Виктор Скрундик по нескольким статьям Уголовного кодекса приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу, — говорится в сообщении.

Всего по судебному делу проходило трое жителей из Слуцкого района. Их обвинили в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Судья Минского областного суда назначил то наказание, которое запрашивал гособвинитель, — добавили правозащитники.

NEWS.ru писал в июне 2019 года, что ЕС призвал Белоруссию объявить мораторий на смертную казнь. Поводом стало очередное приведение в исполнение вынесенного в стране смертного приговора.