https://static.news.ru/photo/afd317f2-608a-11ea-b5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

По данным Минздрава Белоруссии, в республике вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Студент из Ирана чувствует себя в настоящее время хорошо.

У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса, — цитирует БелТА сообщение минздрава.

Иранец был первым в республике пациентом, у которого обнаружили опасное заболевание. Выписать его планируют через неделю. За одногруппниками и педагогами университета, которые с ним контактировали, продолжают наблюдать медики.

Как писал NEWS.ru, на днях Минздрав Белоруссии зафиксировал новый, четвёртый случай заражения коронавирусом. Положительный тест на РНК коронавируса принадлежит гражданину Белоруссии. Он был изолирован из-за тесного контакта с одним из ранее заражённых. При этом тесты ещё двух человек показали предварительные положительные результаты. Сейчас их перепроверяют.