В Белоруссии впервые возбудили уголовное дело за отрицание геноцида

Фото: Яков Берлинер/РИА Новости

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Жителя Минска привлекли к ответственности за отрицание геноцида белорусского народа немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны, сообщает Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД страны. Отмечается, что 54-летний мужчина администрировал группу в соцсети, где утверждал, что деревня Хатынь «пострадала от рук партизан».

Он утверждал, например, что немцы обращались с населением Беларуси добродушно, зверствовали же в основном партизаны. Якобы те и Хатынь сожгли по приказу военного руководства СССР с целью ужесточить наказание для ожидающих международного трибунала извергов-нацистов из высшего руководства Германии, тем самым не оставив им шансов на смягчающие приговоры, — говорится в сообщении.

Также следователи установили, что фигурант принимал активное участие в уличных беспорядках и регулярно оскорблял президента республики Александра Лукашенко. Прокурор санкционировал заключение мужчины под стражу.

Между тем Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, журналиста Романа Протасевича. По последним данным, в реестр внесены 3753 человека. Они отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности на территории республики. При этом россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с ним, продолжает находиться в этом списке.