В Белоруссии возбуждено уголовное дело против главы филиала Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/e1033b3a-adac-11ea-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве Сергея Кармызова подозревают в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.

Возбуждено уголовное дело против директора Могилёвской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, — сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

По версии следствия, в банке происходили манипуляции с выдачей банковских кредитов, фактически их продавали.

11 июня в головном офисе банка в Минске прошли обыски. Были возбуждены уголовные дела по статьям о неуплате налогов, а также легализации средств, полученных преступным путём.

Белгазпромбанк на протяжении почти 20 лет возглавлял Виктор Бабарико. Банкир претендует на пост президента страны. Он уверен, что уголовные дела в отношении Белгазпромбанка «носят заказной политический характер». Сам Бабарико не проходит по уголовным делам ни в каком статусе.

NEWS.ru писал, что обыски в Белгазпромбанке могут быть давлением белорусской власти на Бабарико. Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он считает, что госорганы хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на экс-банкира.

Выборы президента запланированы в Белоруссии 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.