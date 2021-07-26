В Белоруссии возбудили более 4000 дел за экстремизм

Более четырёх тысяч уголовных дел возбуждено в Белоруссии по статьям «экстремизм» и «терроризм». Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Его слова приводит БелТА.

Швед отметил , что всего по двум статьям возбуждено 4200 уголовных дел. На данный момент более 700 уголовных дел прошли судебные слушания. В суды направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 лиц. Также рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц.

Ранее суд Минска вынес приговор 11 участникам оппозиционных Telegram-чатов, назначив им от пяти до девяти лет колонии усиленного режима. Участников оппозиционных Telegram-чатов признали виновными по трём статьям: 218-й (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 293-й (участие в массовых беспорядках), 295-й (незаконное действие в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов).

В республике с начала августа 2020 года проходили мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.