В Белоруссии возбудили дело в связи с убийством сотрудника КГБ

В Белоруссии по факту гибели сотрудника КГБ во время спецоперации возбуждено уголовное дело. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета республики Сергей Кабакович. Силовик получил смертельное ранение при задержании жителя Минска, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Дело возбуждено по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК Белоруссии (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, назначен ряд экспертиз.

Представитель ведомства отметил, что у погибшего остались жена и малолетний ребёнок. Он выразил им соболезнования.

Генпрокуратура Белоруссии провела проверку по факту произошедшего. Там сочли действия силовиков и применение ими оружия правомерными.

Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении.