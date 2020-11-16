В Белоруссии возбудили дело из-за прошедших в Минске протестов

https://static.news.ru/photo/8d88e1e2-2810-11eb-b680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/Global Look Press

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с нарушениями порядка во время прошедших 15 ноября в Минске протестных акций. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов задержали ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок.

Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций, — пояснила Чемоданова в Telegram-канале.

Она добавила, что в настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к беспорядкам.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники протестных акций считают, что результаты сфальсифицированы и борьбу за пост президента выиграла Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых, честных выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что во время протестов 15 ноября в Белоруссии были задержаны 948 человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», большая их часть приходится на Минск. Задержания также имели место в Бобруйске, Могилёве, Гомеле и других городах.