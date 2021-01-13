В Белоруссии возбудили 332 дела о клевете в адрес силовиков после выборов

https://static.news.ru/photo/2a7ad62e-5587-11eb-b7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Белорусские следователи возбудили 332 уголовных дела о клевете и разглашении персональных данных сотрудников силовых структур после состоявшихся в августе 2020 года выборов президента.

Люди, не согласные с итогами выборов, обвиняли силовиков в непропорциональном применении силы. Из-за этого в соцсетях стали часто появляться оскорбления в их адрес. Кроме того, публиковались персональные данные стражей порядка.

За пять месяцев в адрес сотрудников ОВД и внутренних войск, а также членов их семей поступили 225 угроз и 382 оскорбления. Установлены 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашения персональных данных, — сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в связи с этим были возбуждены 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 127 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что жизнь коротка, и призвал соотечественников не тратить время на «пустословие, ненужные дела и разрушение». Соответствующее заявление глава государства сделал во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и специальной премии деятелям культуры и искусства. По его словам, на республику и весь мир в целом «обрушился шквал вранья». Его необходимо достойно пережить, не торопясь в суждениях и не принимая поспешных решений.

В Белоруссии с начала августа продолжаются акции протеста, поводом для которых послужили итоги президентских выборов. Согласно им, Лукашенко в очередной раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.