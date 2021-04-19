В Белоруссии восьмилетнюю девочку вызвали на допрос за пост её отца в Сети

В Белоруссии восьмилетнюю девочку Анну Пекарскую вызвали на допрос по уголовному делу о посте в соцсетях с критикой руководства республики.
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Все, кто прописан по этому адресу, вызваны на допрос. Вызов отправили и моему отцу, инвалиду первой группы, — рассказал Пекарский.
После получения повестки родители мужчины также приняли решение уехать из Белоруссии в целях безопасности.
Фотографию повестки Пекарский опубликовал на своей странице в Facebook.
В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
Ранее сообщалось, что была предотвращена подготовка государственного переворота в Белоруссии и покушение на главу страны Александра Лукашенко. По мнению белорусского лидера, задачу устранить его поставило руководство США. Он добавил, что преступная группа также готовила покушение на его детей.