В Белоруссии восьмилетнюю девочку вызвали на допрос за пост её отца в Сети

https://static.news.ru/photo/75826d30-a0ff-11eb-a5ca-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Белоруссии восьмилетнюю девочку Анну Пекарскую вызвали на допрос по уголовному делу о посте в соцсетях с критикой руководства республики.

Как сообщает «Гродно.Life», автором публикации был отец ребёнка Роман. По словам мужчины, против него возбудили уголовное дело из-за комментария. Повестка на допрос пришла в посёлок Кореличи, где он прописан со своей семьёй. Однако уже с 2007 года Роман с дочкой живут за границей, к тому же Анна не является гражданкой Белоруссии.

Все, кто прописан по этому адресу, вызваны на допрос. Вызов отправили и моему отцу, инвалиду первой группы, — рассказал Пекарский.

После получения повестки родители мужчины также приняли решение уехать из Белоруссии в целях безопасности.

Фотографию повестки Пекарский опубликовал на своей странице в Facebook.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее сообщалось, что была предотвращена подготовка государственного переворота в Белоруссии и покушение на главу страны Александра Лукашенко. По мнению белорусского лидера, задачу устранить его поставило руководство США. Он добавил, что преступная группа также готовила покушение на его детей.