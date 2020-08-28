В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

https://static.news.ru/photo/8bcf43fc-eaf6-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.

По его словам, также на крышах домов были обнаружены мешки с камнями, покрышки и горючие жидкости.

Кто-то потом говорит, что это всё было для мирных протестов, мирных демонстраций, — подчеркнул Касинский в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружённый двумя ножами, напал на милиционеров в Белоруссии и нанёс им лёгкие раны.