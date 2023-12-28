В Белоруссии на деньги от космической программы построят картофелехранилище В Белоруссии сократят расходы на космическую программу ради картофелехранилища

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белоруссии часть средств, которые планировалось направить на космическую программу, передадут на строительство картофелехранилища, пишет EADaily со ссылкой на постановление правительства республики. В рамках инновационного проекта планируется создать хранилище, рассчитанное на 20 тысяч тонн картофеля.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, — говорится в документе.

Создание нового хранилища предусмотрено государственной программой «Аграрный бизнес» на 2021−2025 годы. Всего планируется увеличить расходы на строительство на сумму около $720 тысяч. Из этих средств $670 тысяч должны были пойти на создание космической системы дистанционного зондирования. В рамках этого космического проекта Белоруссия сотрудничает с Россией, Венесуэлой, Казахстаном, Индией, Вьетнамом и другими странами.

Замглавы администрации президента Александра Лукашенко Максим Ермолович ранее заявил, что в Белоруссии необходимо развивать портовую инфраструктуру и создать собственный торговый флот на фоне санкций. По его словам, белорусская сторона совместно с Россией также отрабатывает железнодорожные логистические маршруты.