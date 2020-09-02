В Белоруссии в связи с протестами задержаны двое популярных телеведущих

https://static.news.ru/photo/85d3ce70-edbf-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кохно Фото: kohnoby/instagram.com

Белорусские телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, выражавшие поддержку протестующим, были задержаны спецслужбами.

О произошедшем рассказали в соцсетях жёны задержанных.

Жена Дудинского Катерина Раецкая сообщила в Facebook, что её супруг «с товарищем» провёл ночь в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Она отметила, что заседание Центрального суда Минска по делам Дудинского и Кохно состоится 3 сентября, и попросила СМИ и поклонников воздержаться от фантазий на тему обвинений в адрес телеведущих.

Надежда Кохно, в свою очередь, опубликовала в Instagram видео задержания её супруга. На ролике видно, как группа ОМОНа окружает телеведущего на парковке.

Вот так это было. С криками: «Лицом в пол!!!» И дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему, — написала она.

Дудинский и Кохно вели развлекательные телепередачи на государственных телеканалах «Беларусь 1» и ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что российский премьер Михаил Мишустин 3 сентября будет находиться с визитом в Минске.

Как ранее сообщал NEWS.ru, белорусская оппозиция намерена выяснить причины визита главы российского правительства в Белоруссию.