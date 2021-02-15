В Белоруссии в суд направили дело против оскорбившего Лукашенко

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В суд направлено уголовное дело жителя белорусского города Новогрудка. Его обвиняют в разжигании социальной вражды и оскорблении президента страны.

Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Новогрудка, которому инкриминированы разжигание социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, а также оскорбление президента Республики Беларусь, — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы Генпрокуратуры Белоруссии.

Обвиняемый в период с июля по октябрь 2020 года разместил в одном из Telegram-каналов сообщения, которые содержали призывы к «агрессивным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел», они были выражены в неприличной форме.

В переписке с иными пользователями Telegram-чата обвиняемый 27 сентября 2020 года допустил нецензурный, унижающий честь и достоинство главы государства комментарий, — сообщили в пресс-службе.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Примечательно, что обвиняемый несколько месяцев назад уже был судим за угрозу убийством.

Как писал NEWS.ru, 14 февраля в Белоруссии задержали 19 человек, которые хотели провести несанкционированный митинг, «замаскировав» его под катание на лыжах. В ходе досмотра у 11 женщин и восьми мужчин были обнаружены флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка и бело-красно-белые зонтики, которые являются символом протеста оппозиции.