В Белоруссии в ходе акций протеста задержали более 20 человек

https://static.news.ru/photo/04107208-42c4-11eb-be65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

В ходе акций протеста 20 декабря в Белоруссии были задержаны свыше 20 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».

Как сообщается, в списке задержанных числится 21 человек. Так, 18 задержаний были произведены в Минске, ещё по одному человеку силовики задержали в Гродно, Борисове и Солигорске. Согласно данным правозащитников, в списке возникают новые имена.

20 декабря в Белоруссии проходит «Марш народного трибунала» в районном формате.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен осуществить конституционную реформу, чтобы назначить себе номинального преемника, но на деле сохранить власть в своих руках. Такого мнения придерживается политолог Андрей Елисеев.

Он полагает, что реформа — это лишь способ «дурить народ». По словам Елисеева, разработкой реформы занимаются те же люди, которые были ответственны «за фальсификацию выборов».