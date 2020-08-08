В Белоруссии в день выборов начались проблемы с интернетом

https://static.news.ru/photo/bde0baf6-da11-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Утром 9 августа, в день голосования на выборах президента Белоруссии, жители Минска начали жаловаться на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Перебои замечены в работе сетей операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».

У некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы, не работает или плохо работает VPN-подключение, плохо грузятся медиафайлы, — сообщает Telegram-канал Onliner.

Пользователи портала Tut.by также рассказали о медленной загрузке файлов в Telegram и видео в YouTube, кроме того, по их словам, «отваливаются Google-сервисы».

Как писал NEWS.ru, накануне сотрудникам гостиниц, предприятий и торговых точек Минска поступило негласное предупреждение — в день выборов интернет, сотовая связь и даже стационарные телефоны будут заблокированы по всему городу. По словам сотрудника салона сотовой связи, интернет уже ненадолго «отрубали» 19 июля, когда в минском парке Дружбы народов проходил митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

9 августа в 8:00 открылись более 5 тыс. участков для голосования на выборах президента Белоруссии. Они будут работать до 20:00. Всего в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина страны. Явка избирателей на досрочном голосовании за пять дней составила 41,7%.