В Белоруссии ужесточат ответственность за беспорядки и экстремизм

https://static.news.ru/photo/1bf513d2-4e87-11eb-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белорусская генпрокуратура предложила ужесточить ответственность за проявления экстремизма и нарушение общественного порядка. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.

По его словам, ведомством уже подготовлен целый блок предложений, связанных с этой инициативой, передаёт агентство БелТА.

И в этой части также дано поручение президента Беларуси в этом году внести соответствующие предложения, — заявил он.

Как сообщил Швед, изменения коснутся не только ужесточения ответственности за экстремизм, но и «всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в стране». Так предлагается конкретизировать определённые действия и их квалификацию в качестве экстремизма, а также ужесточить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма.

По словам генпрокурора, ведомство подготовило изменения исходя из поручений, данных президентом Белоруссии в сентябре 2020 года.

Речь также шла о расширении полномочий прокуроров. В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал несмотря на высокую нагрузку из-за огромного количества дел, связанных с поствыборной ситуацией, которые буквально парализовали правоохранительную систему, она работает. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко принимая доклад генерального прокурора Андрея Шведа.