В Белоруссии уже задержали сотни участников протестов

https://static.news.ru/photo/d527941a-f05e-11ea-935f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотни граждан задержаны по всей Белоруссии в воскресенье, 6 сентября, за участие в несогласованных акциях протеста. Таковы официальные данные МВД республики.

По всей стране сегодня задержаны сотни граждан за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Окончательная цифра нам неизвестна, её планируется озвучить утром в понедельник, — сказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

В Минске активные задержания начались, когда люди уже начали расходиться после окончания акции. Очевидцы сообщают, что участников марша выслеживают люди в тонированных автобусах. Также в городе появились отряды людей в спортивной одежде с дубинками в шлемах и масках. Они тоже участвуют в задержаниях. Одна такая группа выбила стёкла в кафе у станции метро «Немига» и начала хватать людей.

Десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы столицы и других городов, чтобы принять участие в «Марше единства». Акции протеста не стихают в стране уже почти месяц. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по воскресеньям. Их участники считают, что официальные результаты голосования, согласно которым победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Они требуют его отставки и новых, честных выборов.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности, в Литве, Польше и на Украине. Эти страны, убеждён глава государства, хотят захватить и развалить Белоруссию. Для противодействия иностранному вмешательству он запросил помощи у России и лично у президента Владимира Путина. Европейские государства отрицают намерения по захвату Белоруссии, писал NEWS.ru.