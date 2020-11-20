В Белоруссии создан новый Координационный совет оппозиции

https://static.news.ru/photo/4b2503dc-2b38-11eb-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/TASS

Белорусская оппозиция сформировала новый Координационный совет. Имена людей, входящих в его состав, не разглашаются.

Об этом немецкому изданию Spliegel рассказала писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведётся через социальные сети, — пояснила она.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Они вспыхнули после проведения в республике президентских выборов, на которых согласно официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги голосования сфальсифицированы, и выиграла выборы главный соперник Лукашенко — Светлана Тихановская. Они требуют отставки президента и проведения новых выборов.

Координационный совет по передаче власти был создан по инициативе Тихановской. К настоящему времени все, кто входил в его состав, арестованы или уехали из Белоруссии. В частности, Алексиевич находится в Литве.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале сентября в Белоруссии была задержана и арестована один из членов президиума Координационного совета Мария Колесникова. В оппозиции утверждали, что власти пытались выдворить её из страны, но она во время фактической депортации порвала паспорт.