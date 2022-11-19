В Белоруссии создадут новый батальон спецназа, учитывая опыт СВО

Фото: МВД Беларуси

В Белоруссии создадут спецбатальон спецназа Внутренних войск (ВВ) МВД республики до конца 2022 года, сообщил командующий ВВ Николай Карпенков. По словам военнослужащего, новое формирование усилит боевой потенциал армии страны, а также откроет возможности для правоохранительных органов Белоруссии, передает «СБ. Беларусь сегодня». Страна стремится усилить свои военные возможности, в том числе опираясь на опыт ведения СВО, отметил Карпенков.

Учитывая тот опыт, который есть у органов внутренних дел, который есть в Казахстане, который мы наблюдали, опыт ведения специальной операции в Украине, мы понимаем, что надо увеличивать наши боевые возможности за счет создания дополнительных спецподразделений, — сказал командующий.

По его словам, новая часть появится уже до нового года и серьезно усилит боевой потенциал и возможности органов внутренних дел. Батальон расположится в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, и по обеспечению военного положения — если потребуется.

Руководитель ВВ отметил, что в каждой бригаде белорусской армии есть роты спецназначения. В качестве примера он привел специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не станет принимать участия в военной спецоперации России на Украине. По его словам, у Белоруссии нет «никакой необходимости» участвовать в данном конфликте. Ранее Лукашенко заявил, что действия России на территории Украины затянулись.