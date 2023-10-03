В Белоруссии создадут комиссию по контролю за экспортом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом республики в России Дмитрием Крутым распорядился создать комиссию по контролю за экспортом в РФ, пишет БелТА. По словам Лукашенко, внешняя торговля должна продолжаться вопреки санкциям. Крутой станет главой новой комиссии.

Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции — весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров, — подчеркнул глава государства.

Указ о создании комиссии утвердят в ближайшее время, Лукашенко попросил Крутого лично докладывать о ее работе.

Вероятная встреча главы России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко должна состояться в середине октября в Бишкеке, где запланировано проведение саммита СНГ. Белорусский лидер намерен обсудить на ней железнодорожные поставки в Санкт-Петербург. Кроме того, по его словам, темой переговоров также станет использование портовых мощностей.

Ранее Лукашенко сообщил, что 25 сентября у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Лидерам государств удалось договориться о сотрудничестве в авиаотрасли. Кроме того, Лукашенко обсудил с российским лидером сотрудничество в двух проектах промышленной и транспортной сферы.