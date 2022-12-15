Член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков заявил, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества является вопросом ближайшей перспективы. Оно ожидается в ближайшем будущем, отметил он в беседе с РИА Новости.
Это вопрос ближайшей перспективы, говорить о конкретных сроках рано, но, думаю, это произойдет в ближайшем будущем, — подчеркнул депутат.
Сыранков напомнил, что задачу по вхождении Белоруссии в ШОС ставил президент Александр Лукашенко. По его словам, в самом объединении уже согласны с тем, что Белоруссия в ШОС из наблюдателя превратилась в полноправного участника.
Это важный шаг на пути улучшения уровня международных отношений стран, входящих в ШОС, — добавил Сыранков.
Он уточнил, что США и их сателлиты считают Белоруссию переговорной площадкой между Западом и Востоком. Причем она «действенная и эффективная», сказал депутат.
Ранее иранский парламент большинством голосов одобрил присоединение республики к ШОС. Представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Абольфазль Амуйи рассказал, что объем экономических обменов в ШОС очень велик, учитывая членство в ней России и Китая.