В Белоруссии сообщили о скором вступлении в ШОС Белорусский депутат Сыранков: республика в ближайшем будущем вступит в ШОС

Фото: sectsco.org

Член постоянной комиссии по международным делам белорусской палаты представителей Сергей Сыранков заявил, что вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества является вопросом ближайшей перспективы. Оно ожидается в ближайшем будущем, отметил он в беседе с РИА Новости.

Это вопрос ближайшей перспективы, говорить о конкретных сроках рано, но, думаю, это произойдет в ближайшем будущем, — подчеркнул депутат.

Сыранков напомнил, что задачу по вхождении Белоруссии в ШОС ставил президент Александр Лукашенко. По его словам, в самом объединении уже согласны с тем, что Белоруссия в ШОС из наблюдателя превратилась в полноправного участника.

Это важный шаг на пути улучшения уровня международных отношений стран, входящих в ШОС, — добавил Сыранков.

Он уточнил, что США и их сателлиты считают Белоруссию переговорной площадкой между Западом и Востоком. Причем она «действенная и эффективная», сказал депутат.

Ранее иранский парламент большинством голосов одобрил присоединение республики к ШОС. Представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Абольфазль Амуйи рассказал, что объем экономических обменов в ШОС очень велик, учитывая членство в ней России и Китая.