В Белоруссии сообщили о провокации украинских силовиков на границе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

На границе Белоруссии и Украины в пункте пропуска «Глушкевичи» 29 октября камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Белоруссией украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме, сообщает Госпогранкомитет республики. Белорусские пограничники были приведены в боевую готовность и заняли боевые позиции.

После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории. В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии, — заявили в ведомстве.

Белорусские пограничники ранее перехватили украинский беспилотник, применявшийся для тренировок сброса взрывных устройств, сообщили в погранкомитете республики. Отмечается, что дрон был обнаружен в одном километре от границы в Гомельской области 2 ноября.

4 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусских военнослужащих на Украину. Он отметил, что Белоруссии «на Украине делать нечего».