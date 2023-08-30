Минобороны Белоруссии получило новый «Искандер-М»

Фото: МО РФ

Руководство белорусской армии получило на вооружение очередной комплект российского ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны республики. В ведомстве напомнили, что белорусские военные начали эксплуатировать ОТРК сразу после поступления первой партии в феврале 2023 года. Данный комплект также готов к эксплуатации.

Очередной комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» поступил на вооружение белорусской армии. «Искандер» считается лучшим в мире в своем классе. Напомним, к полной самостоятельной эксплуатации первой партии поступившего на вооружение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» белорусские военнослужащие приступили в феврале этого года, — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В мае подразделение рaкетных войск Белоруссии, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», приняло участие в контрольных зaнятиях по управлению ракетными ударами. В Минобороны республики отметили, что при этoм была отработана подготовка и ведение боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракeтных ударов.