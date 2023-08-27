Заявку Белоруссии в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке Глава МИД Алейник: заявку Минска в БРИКС рассмотрят в приоритетном порядке

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Заявка Белоруссии на вступление в БРИКС будет рассматриваться в приоритетном порядке, заявил в эфире канала ОНТ министр иностранных дел республики Сергей Алейник. По его словам, в Минске надеются на быстрое решение.

Беларусь рассчитывает на скорейшее рассмотрение нашей заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе наших контактов со странами — членами БРИКС, странами-партнерами, мы получили совершенно четкие заверения, что наша заявка находится в приоритете и она будет рассмотрена, — подчеркнул чиновник.

Дипломат добавил, что Белоруссия рассчитывает на активную работу в рамках объединения и ей есть что предложить. Прежде всего это создание более справедливой альтернативы платежным системам. Работа по этой теме станет выполняться как в рамках самой организации, так и при содействии Нового банка развития БРИКС. К нему в Минске присматриваются и надеются вскоре вступить в него, уточнил Алейник.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на фоне саммита БРИКС организация получила 15 новых заявок от государств, желающих к ней присоединиться. По его словам, обращения будут рассмотрены, однако сроков дипломат не назвал. Интерес к БРИКС он объяснил тем, что западные форматы сотрудничества с их блоковой дисциплиной устарели, как и представление о бинарном принципе мироустройства.