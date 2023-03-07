В Белоруссии снизились золотовалютные резервы

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Золотовалютные резервы Белоруссии снизились на $ 373,3 млн за февраль 2023 года, об этом свидетельствуют данные Нацбанка республики. Резервные активы в начале марта 2023 года составили $ 7769,5 млн, сообщает EADaily.

С августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов публикуется на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение, — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, за февраль золотовалютные резервы Белоруссии потеряли 4,58% после прироста в январе на $ 213,3 млн (2,7%). При этом в Нацбанке республики заявляли, что к концу 2023 года резервные активы страны достигнут минимум $ 6 млрд.

Россия по итогам 2022 года заняла четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов. 17-й раз подряд владельцем крупнейших резервных активов в мире стал Китай.

Политолог Павел Шипилин ранее заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в Китай для налаживания экономических взаимоотношений. По словам эксперта, Белоруссия находится в таких же условиях из-за санкций Запада, что и Россия, поэтому стремится укрепить отношения с дружественными странами.