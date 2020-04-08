Страны СНГ

В Белоруссии с коронавирусом госпитализировали 15 россиян

14:07, 08 апреля 2020
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Работники из России, прибывшие для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС), госпитализированы из-за заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

Граждане РФ находились на карантине, по прибытии в республику они, как и другие иностранцы, приехавшие для работ, прошли лабораторное тестирование. При повторной сдаче анализов у части группы было выявлено инфицирование COVID-19.

На сегодня они все госпитализированы, — уточнил Караник, подчеркнув, что к работе россияне приступить не успели.

Адекватность мер по борьбе с инфекцией, принимаемых в Белоруссии, оценят эксперты Всемирной организации здравоохранения, писал NEWS.ru.

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