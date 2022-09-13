В Белоруссии решили ликвидировать старейшую польскую организацию В Белоруссии решили ликвидировать старейшую польскую организацию страны «Матеж Школьную»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Белоруссии приняли решение о ликвидации старейшей польской организации страны «Польской Матеж Школьной», сообщает Telegram-канал «Право Имеют». Минск обосновал свое решение тем, что школа польского языка занималась незаконной деятельностью в образовательной сфере.

Борьба со стороны правительства против «Польской Матеж Школьной» началась еще в 2021 году. Тогда за незаконную деятельность в сфере образования школу наказали штрафом в объеме 300 тысяч рублей. Позже налоговая досчитала дополнительные 500 тысяч в качестве недоплаты долгов.

По информации Telegram-канала, руководство организации заставили зарегистрировать для образовательной деятельности новое юридическое лицо, но ни это, ни оплата огромного штрафа не помогли. В связи с этим 13 сентября Верховный суд Республики Белоруссия начнет рассмотрение дела о ликвидации школы.

Ранее стало известно, что в России и Белоруссии с 4 августа станет доступна в удаленном формате сдача ряда вариантов экзамена по английскому языку TOEFL и других экзаменов компании ETS. Сдать экзамен в экзаменационных будет нельзя.