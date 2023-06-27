Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны республики Виктору Хренину и председателю КГБ Ивану Тертелю определить механизм использования ядерного оружия. Он отметил, что с ядерным государством еще никто никогда не воевал, передает БелТА.
С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. <...> Министру обороны и председателю КГБ поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что тактическое ядерное оружие будет использовано только в случае нападения на Белоруссию. Лукашенко уточнил, что это будет не просто нападение на Белоруссию, а удар по Союзному государству.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не предусматривает никаких временных ограничений. Он также сказал, что условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии.