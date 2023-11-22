В Белоруссии рассказали о совместных с Россией проектах по импортозамещению Вице-премьер Белоруссии Пархомчик: с Россией согласовано более 20 проектов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С Россией согласовано более 20 совместных проектов по импортозамещению, рассказал вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. Он подчеркнул, что общий объем инвестиционных затрат составит около 105 млрд рублей, пишет EADaily. Из этих средств 74 млрд рублей являются средствами российского госкредита.

На сегодняшний день на уровне Минпромторга России и Минпрома Белоруссии согласована реализация 23 импортозамещающих проектов с общим объемом инвестиционных затрат 105 млрд российских рублей, из которых 74 млрд — это средства российского госкредита, — отметил вице-премьер.

По словам Пархомчика, по 13 проектам уже заключены соглашения с банковскими структурами и подписаны контракты, согласно которым будут поставлять оборудование. Еще пять проектов планируется завершить к 2025 году, подчеркнул вице-премьер. На реализацию всех совместных инициатив по импортозамещению государства на данный момент выделили более 510 млн рублей.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее заявил, что Россия планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию. По его словам, такие компании могут приравнять к операторам внутреннего туризма. Он отметил, что отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве.