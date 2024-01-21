В Белоруссии рассказали о новой военной доктрине Вольфович: новая военная доктрина сохранит оборонительный характер

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Обновленная военная доктрина Белоруссии, которая должна пройти рассмотрение на Всебелорусском народном собрании в апреле, сохраняет свой оборонительный характер, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, основные принципы военной политики страны остаются неизменными.

В проекте военной доктрины заложены основы военной политики нашей страны. Основные положения остались неизменными, военная доктрина сохранила свой оборонительный характер, — заявил Вольфович.

Вольфович подчеркнул, что проект документа направлен на адресные вопросы и содержит оценку тенденций военно-политической обстановки. Он подчеркнул, что в доктрине указываются источники угроз национальной и военной безопасности, а также отношение к применению военной силы со стороны субъектов международного права. Вольфович подчеркнул, что Беларуссия стремится к миру и дружественным отношениям со всеми странами, выражая готовность к соседским и мирным взаимоотношениям.

Ранее в Белоруссии задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб переправлял через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники. Уточняется, что мужчина оборудовал схроны в лесу, затем переправлял свертки. Задержанного поместили в СИЗО.