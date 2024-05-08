В Белоруссии раскрыли позицию генсека ООН по санкциям против Минска Глава МИД Белоруссии: Гутерриш считает незаконными санкции против Минска

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш однозначно оценивает незаконность санкций против Минска, однако организация не способна влиять на инициаторов рестрикций, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. По его словам, которые приводит РИА Новости, Гутерриш «прекрасно отдает себе отчет», что ограничения ухудшают ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.

У нас есть прямая коммуникация с генеральным секретарем ООН. <...> Могу сказать, что сам генеральный секретарь абсолютно однозначно оценивает незаконность и контрпродуктивность санкций, особенно в отношении продовольственной группы товаров и калийных и других видов удобрений, — заявил Алейник.

Он отметил, что сожалеет о неспособности ООН оказать необходимое влияние на инициаторов «не просто незаконных, но антигуманных, античеловеческих санкций», которые принимают страны Запада в отношении «жизненно важных групп товаров». Дипломат добавил, что это ведет к «дальнейшему голоданию во многих уголках планеты».

Ранее Bloomberg сообщил, что в рамках 14-го пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.