В Белоруссии раскрыли, на что указывает разговор Макрона и Лукашенко Гайдукевич: разговор Лукашенко и Макрона указывает на провал изоляции Белоруссии

Телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона указывает на провал попыток изоляции Минска, заявил зампред комиссии по международным делам палаты представителей парламента республики Олег Гайдукевич в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что у Белоруссии отличные отношения с большим количеством стран на Ближнем Востоке и с КНР.

Почему Макрон позвонил президенту Беларуси? Все очень просто — с сильными странами всегда будет идти диалог, когда приходит понимание, что <...> изоляции никакой не получилось, — написал Гайдукевич.

Белорусский депутат отметил, что республика готова к контактам при уважении ее национальных интересов и невмешательстве в ее внутренние дела. Он считает, что диалог между Белоруссией и Европой будет продолжаться и дальше.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор. Переговоры глав государств состоялись по инициативе Парижа. Стороны обсудили региональные проблемы, а также взаимоотношения Минска и Парижа.