В Белоруссии раскрыли «аналитиков Тихановской», планировавших захват власти СК Белоруссии обвинил 20 человек в планировании захвата госвласти

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Светлана Тихановская

Следственный комитет Белоруссии инициировал судебный процесс в отношении 20 человек, называвших себя «аналитиками Тихановской», сообщила пресс-служба ведомства. По данным СК, они планировали насильственный захват власти в республике. С этой целью обвиняемые вступили в экстремистские формирования.

Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской, которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, указанные лица принимали активное участие в разработке плана «деструктивной деятельности». Кроме прочего, их обвиняют в возбуждении социальной вражды и розни.

Ранее сообщалось о массовой протестной акции в Белграде. Она началась после слов президента Сербии Александра Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки.