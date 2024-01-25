Следственный комитет Белоруссии инициировал судебный процесс в отношении 20 человек, называвших себя «аналитиками Тихановской», сообщила пресс-служба ведомства. По данным СК, они планировали насильственный захват власти в республике. С этой целью обвиняемые вступили в экстремистские формирования.
Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении 20 так называемых аналитиков Тихановской, которые присоединились к заговору с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, указанные лица принимали активное участие в разработке плана «деструктивной деятельности». Кроме прочего, их обвиняют в возбуждении социальной вражды и розни.
Ранее сообщалось о массовой протестной акции в Белграде. Она началась после слов президента Сербии Александра Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки.