В Белоруссии раскритиковали методы выдворения мигрантов из Латвии

Методы латвийских пограничников по выдворению мигрантов являются бесчеловечными. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного комитета Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что латвийские силовики с применением физической силы и сторожевых собак выталкивают мигрантов на территорию Белоруссии. Данные инциденты наблюдались в период с 24 по 27 августа. Отмечается, что если латвийские пограничники замечали присутствие белорусских коллег, то они грузили нелегалов обратно в машину и везли их на другой пограничный пункт.

В пограничном комитете добавили, что действия латвийских специалистов пытаются скрыть от общественности.

Беженцы, которые ранее надеялись на человечность властей Латвии и просто людей в форме, уже испытывают страх и отчаяние, когда их насильно забирают с линии границы. Они понимают, что латвийские силовики в очередной раз их обманут, поэтому открыто требуют представителей ООН, международных организаций и правозащитников, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Латвии прозвучали идеи о строительстве стены на границе с Белоруссией. Президент Эгилс Левитс заявил, что возведение заслона может начаться в самом скором времени. По мнению латвийских властей, официальный Минск использует мигрантов из мусульманских стран в качестве оружия гибридной войны.